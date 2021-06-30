МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банки должны оценивать экологические риски и не относиться к ним нейтрально, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребительском кредитовании

"Мы видим изменения в потреблении, и люди обращают внимание на "зеленость" продуктов, которые они потребляют. Мы активно работаем с финансовым сектором по созданию линейки инструментов и готовы менять подходы к регулированию: банки должны оценивать риски и не быть нейтральными в этом отношении, никакого специального стимулирующего регулирования или наказывающего не должно быть в том, что касается пруденциального регулирования, но нам нужно это переосмыслить", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Ранее в ходе форума глава регулятора уже коснулась темы экологии. По ее словам, переход к "зеленой" экономике потребует больших инвестиций и развития более дорогих технологий, но вместе с тем может повысить экспортный потенциал части российских производств.