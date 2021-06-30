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2021
https://1prime.ru/banks/20210630/834075698.html
Набиуллина призвала банки оценивать экологические риски
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Банки должны оценивать экологические риски и не относиться к ним нейтрально, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы видим изменения в потреблении, и люди обращают... ПРАЙМ, 30.06.2021
риски, банки, цб рф, эльвира набиуллина, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банки должны оценивать экологические риски и не относиться к ним нейтрально, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим изменения в потреблении, и люди обращают внимание на "зеленость" продуктов, которые они потребляют. Мы активно работаем с финансовым сектором по созданию линейки инструментов и готовы менять подходы к регулированию: банки должны оценивать риски и не быть нейтральными в этом отношении, никакого специального стимулирующего регулирования или наказывающего не должно быть в том, что касается пруденциального регулирования, но нам нужно это переосмыслить", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Ранее в ходе форума глава регулятора уже коснулась темы экологии. По ее словам, переход к "зеленой" экономике потребует больших инвестиций и развития более дорогих технологий, но вместе с тем может повысить экспортный потенциал части российских производств.