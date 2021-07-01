МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 1 июля повышает размер базовой ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов — до 0,12% с 0,1%. В России начинается прием заявлений на пособие одиноким родителям

Весной прошлого года совет директоров АСВ снизил ставки страховых взносов банков: базовая ставка была снижена с 0,15% до 0,1% расчетной базы, дополнительная ставка – с 50% до 25% базовой ставки, повышенная дополнительная ставка – с 500% до 300% базовой ставки. По оценке АСВ, за время действия послабления кредитные организации смогли сэкономить около 119 миллиардов рублей на взносах.

АСВ в апреле объявило о небольшом увеличении базовой ставки взносов, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок пока сохраняется на текущем уровне – 25% и 300% базовой ставки соответственно.

Общий объем отчислений кредитных организаций в фонд страхования вкладов за 2021 год АСВ ждет в размере 177 миллиардов рублей. При этом банки по-прежнему смогут экономить на взносах — не менее 12 миллиардов рублей ежеквартально.