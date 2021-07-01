МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Сбербанк и дочерняя компания ЮMoney присоединились к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей, в течение июля банк начнет поэтапное масштабирование сервиса на всех клиентов, сообщили в кредитной организации.

"Сбербанк присоединился к сервису С2В — Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей Сбербанка Онлайн", — сказано в сообщении.

По словам гендиректора сервиса ЮMoney Ивана Глазачева, компания также завершила присоединение к сервису и сейчас оценивает возможности дальнейшего масштабирования сервиса. В WhatsApp скоро появится уникальная функция

"Сбербанк всегда стремится предоставлять своим клиентам удобный сервис для быстрых решений. После подключения к СБП С2В они получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торогово-сервисные предприятия, которые подключены к системе", — прокомментировал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

В конце июня на сайте президента РФ было опубликовано поручение, в котором системно значимым банкам рекомендовалось обеспечить клиентам удобное пользование этой системой для оплаты товаров и услуг. Доклад о результатах банкирам необходимо предоставить до 1 июля. Такой сервис на сегодня предоставляют уже все системно значимые банки.