МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" ещё на один год, сообщается на сайте кабмина. Путин отметил положительный эффект льготной ипотеки

"По поручению президента льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года. Кроме того, будут расширены условия программы "Семейная ипотека" – принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребёнком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Купить жильё в новостройке в рамках программы "Льготная ипотека" с 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Для граждан с детьми с 2018 года действует ещё более выгодная программа – "Семейная ипотека". Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Теперь взять такой кредит смогут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Средний срок по ипотеке в России впервые превысил 20 лет

Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 миллионов рублей, для других территорий – 6 миллионов рублей.

Продлить программу льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми предложил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня, и по его итогам дал соответствующее поручение правительству.