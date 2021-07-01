МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Льготная ипотека резко сбавит темпы роста. Спрос на нее может упасть на 60%, говорится в исследовании СберИндекс "Льготная ипотека: итоги и перспективы".

По мнению аналитиков банка, спад могут спровоцировать новые ограничения по кредитному лимиту до 3 миллионов рублей.

По данным исследования, при этом может вырасти в два раза спрос на семейную ипотеку. Доля выдачи семейной ипотеки в общем объеме ипотеки, по нашей оценке, может вырасти с 3,8% до 6,9%

"Сокращение лимита выдач по льготной ипотеке до 3 млн рублей снизит выдачи в целом по госпрограмме примерно на 60%, но этот спад будет частично компенсирован ростом семейной ипотеки", — отмечается в исследовании.

1 июля продлили льготную ипотеку на новостройки еще на год с увеличенной ставкой до 7% годовых и кредитным лимитом для всех регионов до 3 миллионов рублей.