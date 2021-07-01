МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Raiffeisen Bank International (RBI) завершил приобретение 100% акций чешского Equa bank у инвестиционной компании AnaCap Financial Partners, сообщается в пресс-релизе RBI. Российские банки станут больше платить за вклады

"Raiffeisen Bank International… объявляет о том, что он успешно закрыл сделку по приобретению 100% акций Equa bank… у AnaCap Financial Partners через свой чешский филиал Raiffeisenbank a.s. ", — говорится в сообщении.

О заключении сделки RBI сообщил в феврале. Отмечается, что Equa bank будет числиться в финансовой отчетности банковского холдинга за третий квартал. К концу первого квартала 2021 года активы чешского банка насчитывали 2,9 миллиарда евро.

Equa bank, работающий в Чехии, специализируется на потребительском кредитовании и обслуживает порядка 480 тысяч клиентов.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 47 тысяч человек. В России Райффайзенбанк работает с 1996 года.