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https://1prime.ru/banks/20210701/834084260.html
Raiffeisen приобрел чешский Equa bank
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Raiffeisen Bank International (RBI) завершил приобретение 100% акций чешского Equa bank у инвестиционной компании AnaCap Financial Partners, сообщается в пресс-релизе RBI... ПРАЙМ, 01.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Raiffeisen Bank International (RBI) завершил приобретение 100% акций чешского Equa bank у инвестиционной компании AnaCap Financial Partners, сообщается в пресс-релизе RBI.
"Raiffeisen Bank International… объявляет о том, что он успешно закрыл сделку по приобретению 100% акций Equa bank… у AnaCap Financial Partners через свой чешский филиал Raiffeisenbank a.s. ", — говорится в сообщении.
О заключении сделки RBI сообщил в феврале. Отмечается, что Equa bank будет числиться в финансовой отчетности банковского холдинга за третий квартал. К концу первого квартала 2021 года активы чешского банка насчитывали 2,9 миллиарда евро.
Equa bank, работающий в Чехии, специализируется на потребительском кредитовании и обслуживает порядка 480 тысяч клиентов.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 47 тысяч человек. В России Райффайзенбанк работает с 1996 года.