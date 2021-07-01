2021-07-01T14:47:00+03:00
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2021-07-01T14:47:00+03:00
2021
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В Центробанке допустили снижение целевого уровня инфляции
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Изменение таргета по инфляции в РФ в настоящее время не предопределено, но если и возможно, то в меньшую сторону, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "На сегодня мне... ПРАЙМ, 01.07.2021
инфляция в рф, цб рф, новости, экономика, финансы, макроэкономика, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Изменение таргета по инфляции в РФ в настоящее время не предопределено, но если и возможно, то в меньшую сторону, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"На сегодня мне представляется, что уточнение цели, которое, еще раз подчеркну, не предопределено, — если оно и произойдет, оно, скорее, может быть в сторону более низкого уровня инфляции", — сказал он, выступая на Международном финансовом конгрессе.
В настоящее время таргет ЦБ по инфляции сформулирован как "вблизи 4%".
В текущем году Банк России проведет обзор денежно-кредитной политики, в его рамках обсудит величину таргета по инфляции и операционную процедуру денежно-кредитной политики, сообщила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Таргетирование инфляции проводится в России уже пять лет, отметила она. Все это время регулятор достаточно долго удерживал инфляцию у цели, а у финансового сектора и во многом у общества и бизнеса улучшилось понимание того, как этот режим работает.