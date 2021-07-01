МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Изменение таргета по инфляции в РФ в настоящее время не предопределено, но если и возможно, то в меньшую сторону, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Недельная инфляция в России ускорилась

"На сегодня мне представляется, что уточнение цели, которое, еще раз подчеркну, не предопределено, — если оно и произойдет, оно, скорее, может быть в сторону более низкого уровня инфляции", — сказал он, выступая на Международном финансовом конгрессе.

В настоящее время таргет ЦБ по инфляции сформулирован как "вблизи 4%".

В текущем году Банк России проведет обзор денежно-кредитной политики, в его рамках обсудит величину таргета по инфляции и операционную процедуру денежно-кредитной политики, сообщила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Таргетирование инфляции проводится в России уже пять лет, отметила она. Все это время регулятор достаточно долго удерживал инфляцию у цели, а у финансового сектора и во многом у общества и бизнеса улучшилось понимание того, как этот режим работает.