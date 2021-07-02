МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Окончательное решение о достопримечательностях, которые будут изображены на новых купюрах номиналом 1000 и 5000 рублей, будет принято в ближайшее время, сообщает газета "Известия". Банк России в июле оценит риски использования криптовалют

"В ближайшие недели, если не дни, работа специалистов будет завершена, и тогда можно будет более точно определить объекты, набравшие максимальное количество оценок", — приводятся в сообщении издания слова зампреда ЦБ Михаила Алексеева.

По его словам, изображения на купюрах будут в городской тематике с "региональным звучанием".

Как сообщил "Известиям" зампред ЦБ, на банкноте номиналом 1000 рублей, где будет достопримечательность из Нижнего Новгорода, эксперты чаще всего предлагали поместить изображение Кремль, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы, а на купюре в 5000 рублей, где будет Екатеринбург, — Дом Севастьянова и Плотинку.

Алексеев также подчеркнул, что не может предугадать решение совета директоров ЦБ по поводу изображений на купюрах, однако, по его словам, "мнение экспертного сообщества будет в значительной степени учтено".

Ранее Центробанк объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд — на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на купюре в 5 тысяч рублей будет изображен Екатеринбург. В ЦБ это объяснили тем, что банкноты образца 1997 года не модернизировались в течение последних 10 лет, необходимо усовершенствовать их защиту и дизайн.