МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки указывать в договоре банковского вклада сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Документ уточняет условия, которые должны указываться в договоре банковского вклада, заключаемого с физическим лицом, в нём устанавливается обязанность кредитной организации раскрывать информацию об условиях привлечения денежных средств физлица во вклады и о минимальной процентной ставке по вкладу. При этом порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу предлагается определить Банку России.

Закон разработан в целях более полного информирования граждан об условиях предлагаемых вкладов, а также исключения случаев искажения смысла доводимой до них информации и введения в заблуждение относительно реальной доходности вкладов.

Он должен вступить в силу через год после официального опубликования и применяться к договорам банковского вклада, заключаемым с физлицами после этой даты.

Принятие такого закона поможет пресечь попытки банков манипулировать вкладчиками, отмечал глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Часто бывает, что доходность вклада определяется плавающими условиями, и зачастую обещают одни проценты, а по факту — на многочисленных страницах, которые есть в договоре, обуславливающих конечную ставку — она оказывается намного ниже, чем вкладчик ожидал, пояснял он ранее.