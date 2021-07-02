МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. ВТБ сохраняет сниженные ставки по льготной ипотеке на новостройки после обновления условий программы, говорится в сообщении банка. Сбербанк сохранит сниженные ставки по льготной ипотеке после 1 июля

Правительство России 30 июня утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 миллиона рублей.

"ВТБ решил ввести для своих заемщиков "переходный период". На первом этапе клиенты смогут получить ипотеку по сниженной ставке. Заемщики с первоначальным взносом от 20% — под 5,7%, остальные — под 5,9%", — цитирует пресс-служба начальника управления "Ипотечное кредитование" — вице-президента ВТБ Михаила Сероштана.

В сообщении указывается, что банк и в дальнейшем намерен обеспечивать выдачу ипотеки по ставке ниже 7%. Банкиры спрогнозировали резкое снижение спроса на льготную ипотеку

Кроме того, по оценкам ВТБ, доля госипотеки на рынке сократится примерно до 11%, так как в текущем виде она становится приоритетной в регионах, где средний ипотечный чек сохраняется на уровне до 3 миллионов рублей, или для заемщиков с первоначальным взносом от 25% и средним размером кредита до 3,5 миллиона рублей. Сейчас подобным критериям в целом соответствуют более 50 регионов России.

"Однако обновленная госпрограмма не должна оказать существенного влияния на уровень ипотечных продаж по рынку. Прогнозируем, что по итогам 2021 года объем ипотечных сделок в России вырастет примерно на четверть и может превысить 5,4 триллиона рублей", — отмечается в сообщении.

За все время ВТБ выдал более 100 тысяч кредитов по льготной ипотеке на 340 миллиардов рублей, уточняется в нем.