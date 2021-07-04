МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российские банки при выдаче кредитов стали активно оценивать экологические и социальные риски (ESG) компаний, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявления в крупнейших финансовых организациях. В России создали очиститель воздуха от COVID-19

В частности, банки назначают фирмам KPI в этой сфере и снижают ставки по займам в случае, если бизнесу удается достичь нужных показателей.

Активно расширяется и "зеленое" кредитование: это ссуды, выданные на повышение экологичности производств. Проценты по ним ниже рыночных на 4-6 п.п.

ESG-кредитование в России растет медленными темпами, это, по мнению собеседников издания, связанно с трудностями в оценке рисков и отсутствия единых стандартов. Но, прогнозируют эксперты, уже в текущем 2021 году такое кредитование может увеличиться в сотни раз из-за низкой базы.