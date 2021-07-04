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2021
https://1prime.ru/banks/20210704/834107113.html
Банки занялись оценкой экологических рисков заемщиков
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Российские банки при выдаче кредитов стали активно оценивать экологические и социальные риски (ESG) компаний, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявления в крупнейших... ПРАЙМ, 04.07.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российские банки при выдаче кредитов стали активно оценивать экологические и социальные риски (ESG) компаний, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявления в крупнейших финансовых организациях.
В частности, банки назначают фирмам KPI в этой сфере и снижают ставки по займам в случае, если бизнесу удается достичь нужных показателей.
Активно расширяется и "зеленое" кредитование: это ссуды, выданные на повышение экологичности производств. Проценты по ним ниже рыночных на 4-6 п.п.
ESG-кредитование в России растет медленными темпами, это, по мнению собеседников издания, связанно с трудностями в оценке рисков и отсутствия единых стандартов. Но, прогнозируют эксперты, уже в текущем 2021 году такое кредитование может увеличиться в сотни раз из-за низкой базы.