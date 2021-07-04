Ставки по вкладам не превысят инфляцию в этом году, полагает эксперт
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Процентные ставки по вкладам в ближайшей перспективе вероятно не будут существенно превышать инфляцию и ключевую, сообщила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
"Если смотреть на начало этого года, то ставки превышали инфляцию и ключевую ставку. А сегодня они пока эти показатели не догнали, хотя двигаются в сторону повышения. На мой взгляд, вряд ли ставки по вкладам в ближайшей перспективе будут существенно превышать инфляцию и ключевую", — сказала она.
По ее словам, это связано с тем, что пока рынку не совсем понятно, куда двинется тренд, а привлекать сегодня средства населения по высокой ставке – это значит в стратегической перспективе сокращать себе маржу.
"НРА прогнозирует, что на конец года средние ставки по вкладам крупнейших банков, привлекающих средства физлиц, не превысят 5,5-6% годовых", — добавила Розенцвет.
Ранее Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в июле на уровне 5,083% годовых после 5,082% в июне.
Полный текст интервью читайте в понедельник, 5 июля на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/banks/20210704/834107306.html