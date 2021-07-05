МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Зампред Банка России Михаил Алексеев рассказал, как изменятся бумажные деньги в стране, пишет газета "Известия". Кредиты самозанятым предложили вынести в особый сегмент

В частности, он рассказал, что на них будет изображено, какая защита добавлена и когда наличные выйдут из оборота.

В ходе масштабного обновления регулятор решил, что бумажные деньги каждого номинала (например, 100, 1000 рублей) получат собственный уникальный серийный номер. Он не будет пересекаться с купюрами других номиналов.

Модифицированные купюры будут немного отличаться по цвету от предшественниц, отметил он.

Мелкие банкноты — 10 и 50 рублей — будут подвергнуты "лакировке". Это необходимо, чтобы продлить срок их обращения.

В 2025 году, когда появится новая бумажная десятирублевка, ЦБ может сократить чеканку монет такого номинала.

Алексеев также сообщил, что на банкнотах будет усилена антисептическая защита.