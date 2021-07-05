МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Уралсиб" до уровня ВВВ (RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Повышение связано с улучшением оценки риск-профиля при сохранении достаточности капитала и сбалансированной позиции по фондированию и ликвидности. Экономист оценила влияние новой волны пандемии на экономику России

"Банк стабильно работает, показывая устойчивую позитивную динамику бизнес-показателей и эффективность выбранной стратегии, и это нашло отражение в оценке рейтингового агентства", — отмечает председатель правления банка Алексей Сазонов.

Оценка запаса финансовой устойчивости обусловлена хорошим уровнем достаточности капитала, что позволяет выдерживать умеренный рост кредитного риска без допподдержки. При этом собственная способность к генерации капитала продолжает оцениваться аналитическим агентством как высокая, говорится в сообщении.

Улучшение оценки риск-профиля и позитивная оценка бизнес-профиля банка, по мнению аналитиков агентства, определены хорошим качеством корпоративного управления и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода банка.

Банк "Уралсиб" входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВB-" Fitch Ratings, "B" Standard&Poor's и "B2" Moody's Investors Service, а также рейтинг АКРА "ВВВ" и агентства "НКР" "ВВВ+.ru".