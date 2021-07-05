МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Банк России в июле может повысить ключевую ставку опять на 0,5 процентного пункта — до 6% годовых, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

По ее словам, дальнейшее увеличение ставки зависит от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией. А она уже прилично вышла за пределы цели в 4% и растет примерно на 0,2% еженедельно.

"Банк России говорит о нейтральной денежно-кредитной политике, но по сути, она уже приближается к жесткой. Мы предполагаем, что на следующем заседании также будет повышение ставки, возможно, что опять на 0,5 процентного пункта", — сказала глава НРА.

В дальнейшем аналитики агентства ждут еще несколько раундов повышения ставки. "Однако в конце этого – начале следующего года, по мере обуздания инфляции, возможно и начало процесса снижения ставки. К концу года мы ожидаем, что ключевая ставка составит порядка 6,5% годовых", — заключила Розенцвет.

Банк России с начала весны уже трижды повышал ключевую ставку — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях. Экономист оценила влияние новой волны пандемии на экономику России

В конце июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью Блумбергу, что в июле регулятор будет рассматривать шаг повышения в 0,25-1 процентный пункт. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 23 июля.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.