МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Количество кредитных карт на руках россиян по итогам мая впервые превысило 40 миллионов штук, а общая задолженность по ним достигла 1,05 триллиона рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Банкротов в России стало почти вдвое больше в 2021 году

Так, по итогам мая портфель кредиток российских банков увеличился на 1,1% — до 40,15 миллиона карт. При этом долги россиян по ним выросли на 2,8% — до 1,05 триллиона рублей.

Росту данного сегмента не помешало сокращение выдач в мае, когда число новых кредиток упало на 17,1% — до 908,5 тысячи единиц, а сумма выдач — на 18,5%, до 65,5 миллиарда рублей. Одновременно в прошлом месяце произошло снижение среднего лимита по кредитный картам — на 1,7%, до 72,1 тысячи рублей.

Снижение выдач в мае объясняется традиционной сезонностью — длительными праздничными и последовавшими за ними нерабочими днями, отмечают аналитики компании. "Кредиторы в апреле-мае текущего года не ужесточали свои кредитные процедуры, что подтверждается сохранением уровней одобрения кредитных заявок на прежних значениях, поэтому данный фактор не мог привести к подобной динамике выдач и среднего лимита", — добавили они.

"Плохие" долги россиян по кредитным картам в мае продолжили расти: их объем увеличился на 2,5% — до рекордных 157,4 миллиарда рублей, а количество — на 2,1%, до 2,63 миллиона единиц.