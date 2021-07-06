МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Разрешённое сейчас неограниченное число кредитов по программе льготной ипотеки необходимо ограничить, чтобы исключить использование программы в инвестиционных целях, считает первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

"Сегодня отсутствуют ограничения на количество кредитов одному заемщику по программе льготной ипотеки, и в результате этим инструментом зачастую пользуются в инвестиционных целях. Необходимо проработать введение ограничений на неоднократное участие в программе", — заявил сенатор во вторник на заседании президиума Совета законодателей.

Как отметил Яцкин, из-за подобных инвестиционных действий доступ к программе зачастую не могут получить те россияне, кому не по силам улучшить жилищные условия без льготной ипотеки.

Первый вице-спикер указал на необходимость усиления ценовой конкуренции в сфере строительства жилья. Сейчас, заявил Яцкин, рост цен на жилье ускорил свой рост. В частности, это происходит из-за роста стоимости стройматериалов и дефицитом рабочей силы.

Сенатор также подчеркнул, что условия кредита должны определяться, исходя из социально-экономической ситуации в каждом конкретном регионе. Кроме того, для повышения доступности жилья необходим баланс поддержки спроса и предложения, убеждён Яцкин.

"Важно проработать меры стимулирования предложения, усилить ценовую конкуренцию. Решению этой ситуации может способствовать переход к дифференцированному проектному финансированию и поэтапному раскрытию эскроу-счетов в увязке со степенью готовности объектов", — сказал он.

По словам сенатора, программа выдачи льготных ипотечных кредитов подтвердила свою эффективность.

"Главный критерий — это востребованность у людей. Уже более полумиллиона российских семей стали выгодоприобретателями этого механизма. Реализуется целый пакет льготных программ — это и семейная, и сельская, и дальневосточная ипотеки. В сумме по итогам прошлого года четыре льготные программы дали почти треть от всего объёма выданных в России ипотечных кредитов", — сообщил он.

Вице-спикер назвал недопустимой ситуацию, когда основными бенефициарами льгот становятся не граждане, а застройщики и банки.

"Наш, законодателей, приоритет — обеспечить решение поставленной президентом задачи по наращиванию объемов жилищного строительства, гарантировать доступность ипотеки для граждан и сохранить при этом макроэкономическую стабильность", — отметил Яцкин. Кремль оценил возможность закрытия границ между регионами из-за пандемии

В то же время, считает сенатор, нужно сохранить доступность нового жилья для граждан, для этого необходимо обеспечить контроль всей "цепочки стоимости".

"С учетом анализа ситуации на местах мы должны выйти на сбалансированные решения в интересах повышения доступности жилья для граждан", — сказал он.