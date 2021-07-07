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https://1prime.ru/banks/20210707/834132793.html
ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона
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Центральный банк России (ЦБ РФ) намерен временно не применять к банкам меры за несоблюдение новых законодательных требований, которые введены с целью усиления контроля за... ПРАЙМ, 07.07.2021
антиотмывочное законодательство, россия, банки, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Центральный банк России (ЦБ РФ) намерен временно не применять к банкам меры за несоблюдение новых законодательных требований, которые введены с целью усиления контроля за денежными переводами из-за рубежа, пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора.
Речь идет о появляющейся у банков с 1 октября этого года обязанности предоставлять в Росфинмониторинг данные о денежных переводах в адрес физических и юридических лиц на любую сумму, которые поступили из государств, находящихся в закрытом перечне.
Поправки в "антиотмывочный закон" были внесены ко второму чтению в проект закона о противодействии нежелательным организациям в России. Они приняты в начале июня за несколько дней.
Кредитные организации жаловались, что принятые нововведения с ними не обсуждались. Новые требования, по мнению банкиров, потребуют от них "значительных финансовых расходов" и отслеживания всех операций из-за границы практически в ручном режиме.
Национальный совет финансового рынка (НСФР) просил парламентариев сдвинуть сроки введения новых правил на 1 июля 2022 года. Ассоциация банков России — на отсрочить на 180 дней.
Но документ был принят в первоначальном виде.