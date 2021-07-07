МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Центральный банк России (ЦБ РФ) намерен временно не применять к банкам меры за несоблюдение новых законодательных требований, которые введены с целью усиления контроля за денежными переводами из-за рубежа, пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора. Минфин запланировал профицит бюджета в 2022 году

Речь идет о появляющейся у банков с 1 октября этого года обязанности предоставлять в Росфинмониторинг данные о денежных переводах в адрес физических и юридических лиц на любую сумму, которые поступили из государств, находящихся в закрытом перечне.

Поправки в "антиотмывочный закон" были внесены ко второму чтению в проект закона о противодействии нежелательным организациям в России. Они приняты в начале июня за несколько дней.

Кредитные организации жаловались, что принятые нововведения с ними не обсуждались. Новые требования, по мнению банкиров, потребуют от них "значительных финансовых расходов" и отслеживания всех операций из-за границы практически в ручном режиме.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) просил парламентариев сдвинуть сроки введения новых правил на 1 июля 2022 года. Ассоциация банков России — на отсрочить на 180 дней.

Но документ был принят в первоначальном виде.