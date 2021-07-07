МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Райффайзенбанка, "дочки" австрийского Raiffeisen Bank International AG, о взыскании около 615 миллионов рублей с крупнейшего российского сотового оператора ПАО "Мобильные телесистемы", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 6 июля, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны.

Поскольку к делу третьим лицом привлечена Федеральная антимонопольная служба России, можно предположить, что спор связан с убытками, причиненными банку завышением цен на sms-рассылки. Ранее серию таких исков к ведущим мобильным операторам подали "Тинькофф банк" и ряд других частных банков.

ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с государственным участием более выгодные условия тарифов обязательных рассылок sms, чем частным банкам.

Так, "Тинькофф банк" требует в суде от МТС более 1,1 миллиарда рублей, от "Мегафона" – более 677 миллионов рублей, от "Вымпелкома" – около 437 миллионов рублей. Споры пока не рассмотрены.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июня занимал 13-е место в российской банковской системе. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат насчитывает около 47 тысяч человек. Минпромторг не обсуждает введение системы QR-кодов в магазинах Москвы

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,017%).