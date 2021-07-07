МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии текущего года выросла на 76,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 594,8 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за 6 месяцев 2021 года увеличилась в 1,9 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составила 734,5 миллиарда руб. Чистая прибыль выросла в 1,8 раза и составила 594,8 миллиарда руб", — сказано в отчетности.

Прибыль банка в июне составила 106,8 миллиарда рублей против 45,1 миллиарда рублей годом ранее.

Совокупный финансовый результат банка в первом полугодии увеличился почти на треть по сравнению с результатом годом ранее — до 510,6 миллиарда рублей.

Активы банка с начала года увеличились на 5,4%, достигнув 34,9 триллиона рублей. Общий капитал банка подрос на 1,3% — до 4,7 триллиона рублей. Рентабельность капитала по итогам шести месяцев текущего года выросла до 24,7% против 14,7% годом ранее.

Банк в первом полугодии нарастил кредитование населения на 11,7%, корпоративного сектора — на 1,3%, следует из отчетности по РСБУ.

Кредиты населению по состоянию на 1 июля текущего года выросли до 9,465 триллиона рублей с 8,474 триллиона рублей на 1 января. Объем кредитов юрлицам на 1 июля увеличился до 15,67 триллиона рублей с 15,471 триллиона на начало года. Минфин запланировал профицит бюджета в 2022 году

Средства физлиц в Сбербанке в январе-июне выросли на 1,6% — до 15,966 триллиона рублей на 1 июля, средства юрлиц — на 2,1%, до 7,963 триллиона рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.

При этом в июне средства клиентов увеличились на 2,8% без учета валютной переоценки. Средства физических лиц увеличились на 0,8%, юрлиц — на 7,1%.