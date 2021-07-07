МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ, второго по величине банка РФ, в первом полугодии 2021 года увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 129,5 миллиардов рублей по РСБУ; при этом в июне банк заработал на 31% меньше, чем в мае, сообщил журналистам главный бухгалтер кредитной организации Михаил Коваленко.

"Прибыль за шесть месяцев по РСБУ составила 129,5 миллиардов рублей. Отдельно за июнь – 17,5 миллиардов рублей. Увеличение за полугодие по сравнению с полугодием прошлого года – это в 2,5 раза, а если брать июнь к июню – это вообще 175 раз", — сказал Коваленко.

При этом в мае текущего года прибыль банка составляла 25,4 миллиарда рублей. Fitch ожидает рост ипотеки в России более чем на четверть в 2021 году

"Месяц к месяцу не приходится. И еще есть элемент влияния переоценки валютной, которая зависит в том числе от курса. У банка есть валютные активы и пассивы – это тоже в том числе влияет", — пояснил главный бухгалтер.

Расходы на резервы за полугодие составили 58,5 миллиардов рублей, снизившись на 42,8% к прошлому году, рассказал также Коваленко.