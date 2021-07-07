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ВТБ в июне снизил чистую прибыль на 31% к маю
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Чистая прибыль ВТБ, второго по величине банка РФ, в первом полугодии 2021 года увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 129,5... ПРАЙМ, 07.07.2021
чистая прибыль, рсбу, втб, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ, второго по величине банка РФ, в первом полугодии 2021 года увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 129,5 миллиардов рублей по РСБУ; при этом в июне банк заработал на 31% меньше, чем в мае, сообщил журналистам главный бухгалтер кредитной организации Михаил Коваленко.
"Прибыль за шесть месяцев по РСБУ составила 129,5 миллиардов рублей. Отдельно за июнь – 17,5 миллиардов рублей. Увеличение за полугодие по сравнению с полугодием прошлого года – это в 2,5 раза, а если брать июнь к июню – это вообще 175 раз", — сказал Коваленко.
При этом в мае текущего года прибыль банка составляла 25,4 миллиарда рублей.
"Месяц к месяцу не приходится. И еще есть элемент влияния переоценки валютной, которая зависит в том числе от курса. У банка есть валютные активы и пассивы – это тоже в том числе влияет", — пояснил главный бухгалтер.
Расходы на резервы за полугодие составили 58,5 миллиардов рублей, снизившись на 42,8% к прошлому году, рассказал также Коваленко.