Россиянам рассказали, как избавиться от чужих кредитов
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Жители России в ситуации, когда их личные данные были использованы преступниками для оформления кредита, могут защитить свои права и снять обременение, пишет газета "Известия" со ссылкой на специалистов.
В некоторых случаях россиянам для защиты своих интересов необходимо будет обратиться в суд.
Преступники используют разные способы получения кредитов на ничего ен подозревающих граждан. Например, для этого они могут применять схему со вклеенной фотографией в чужой паспорт, а также навязывать товары или услуги, звонить, представляясь сотрудниками банка. Да и просто могут подглядеть ваш код безопасности.
Специалисты отмечают, что в таких ситуациях нередко замешаны и сотрудники финансовых организаций.
Глава юридической компании "Деловой дом" Алексей Кузнецов рассказал изданию, что в случае обнаружения жульнического кредита гражданам необходимо сразу обратиться в банк с заявлением о признании договора недействительным и прекращении требований к возврату спорных денежных средств.
Помимо этого нужно запросить проведение служебной проверки по факту выдачи кредита по поддельным документам.
Еще один шаг: подтвердить недостоверность подписи и предоставить образец оригинальной.
Также нужно обратиться в полицию. Причем, сделать это необходимо не только по факту обнаружения непредвиденного кредита, а заблаговременно, в случае кражи или утери паспорта.
Эксперты также советуют систематически проверять свою кредитную историю на специализированных сервисах. Эту выписку каждый россиянин может бесплатно получить дважды в год.
https://1prime.ru/banks/20210708/834141558.html