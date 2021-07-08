МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Жители России в ситуации, когда их личные данные были использованы преступниками для оформления кредита, могут защитить свои права и снять обременение, пишет газета "Известия" со ссылкой на специалистов. Эксперт рассказал, когда Банк России повысит ключевую ставку выше 7%

В некоторых случаях россиянам для защиты своих интересов необходимо будет обратиться в суд.

Преступники используют разные способы получения кредитов на ничего ен подозревающих граждан. Например, для этого они могут применять схему со вклеенной фотографией в чужой паспорт, а также навязывать товары или услуги, звонить, представляясь сотрудниками банка. Да и просто могут подглядеть ваш код безопасности.

Специалисты отмечают, что в таких ситуациях нередко замешаны и сотрудники финансовых организаций.

Глава юридической компании "Деловой дом" Алексей Кузнецов рассказал изданию, что в случае обнаружения жульнического кредита гражданам необходимо сразу обратиться в банк с заявлением о признании договора недействительным и прекращении требований к возврату спорных денежных средств.

Помимо этого нужно запросить проведение служебной проверки по факту выдачи кредита по поддельным документам.

Еще один шаг: подтвердить недостоверность подписи и предоставить образец оригинальной.

Также нужно обратиться в полицию. Причем, сделать это необходимо не только по факту обнаружения непредвиденного кредита, а заблаговременно, в случае кражи или утери паспорта.

Эксперты также советуют систематически проверять свою кредитную историю на специализированных сервисах. Эту выписку каждый россиянин может бесплатно получить дважды в год.