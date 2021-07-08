МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ВТБ запускает возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки в онлайн-формате, подать заявление теперь можно без посещения отделения, сообщила пресс-служба банка. ВТБ сохранит сниженную ставку по льготной ипотеке

"Чтобы подать заявление о погашении части ипотеки за счет материнского капитала, клиентам ВТБ теперь достаточно оформить предварительно заполненное заявление в разделе "Государственные услуги" в интернет-версии "ВТБ Онлайн". Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита", — сказано в сообщении.

Весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель. До конца лета сервис станет доступен в мобильной версии приложения "ВТБ Онлайн", указал банк.