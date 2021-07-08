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ВТБ запускает онлайн-погашение ипотеки с маткапитала
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ВТБ запускает возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки в онлайн-формате, подать заявление теперь можно без посещения отделения, сообщила пресс-служба... ПРАЙМ, 08.07.2021
материнский капитал, ипотека, втб, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ВТБ запускает возможность распорядиться материнским капиталом для погашения ипотеки в онлайн-формате, подать заявление теперь можно без посещения отделения, сообщила пресс-служба банка.
"Чтобы подать заявление о погашении части ипотеки за счет материнского капитала, клиентам ВТБ теперь достаточно оформить предварительно заполненное заявление в разделе "Государственные услуги" в интернет-версии "ВТБ Онлайн". Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита", — сказано в сообщении.
Весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала сокращается вдвое и теперь составит менее двух недель. До конца лета сервис станет доступен в мобильной версии приложения "ВТБ Онлайн", указал банк.