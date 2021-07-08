МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ разработал стандарт открытых банковских интерфейсов – с помощью этой технологии кредитные организации смогут создавать удобные клиентские сервисы и интегрировать информацию о работе своих отделений в сторонние приложения, сообщил регулятор в четверг. Россиянам рассказали, как избавиться от чужих кредитов

"Банк России разработал стандарт открытых банковских интерфейсов (открытых API) "Получение публичной информации о кредитной организации и ее продуктах". Он содержит требования к способу обмена данными о месторасположении банкоматов банков и их отделений, графике работы, курсах валют и другими сведениями, а также к формату предоставления банками такой информации", — сказано в сообщении ЦБ.

Как пояснил регулятор, применение стандарта позволит участникам финансового рынка — банкам, финтех-компаниям и другим — создавать новые удобные для клиентов сервисы, которые могут быть особенно востребованы во время путешествий.

"Например, находясь в чужом городе, можно будет быстро и удобно найти информацию о близлежащих банкоматах или отделениях банков для обмена валюты. Такие сервисы могут быть также имплементированы в мобильные приложения финансовых помощников и в различные lifestyle-приложения", — разъяснили в ЦБ.

Документ носит рекомендательный характер. Он разрабатывался совместно с участниками рынка на площадке Ассоциации "Финтех".