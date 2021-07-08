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2021-07-08T13:33:55+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210708/834146298.html
Эксперты увидели завершение "гонки кешбэков" по картам
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Кредитные организации в России перестали гнаться за тем, чтобы предложить своим клиентам самый высокий кешбэк, пришли к выводу эксперты Frank RG. Специалисты, пишет РБК, изучили... ПРАЙМ, 08.07.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Кредитные организации в России перестали гнаться за тем, чтобы предложить своим клиентам самый высокий кешбэк, пришли к выводу эксперты Frank RG.
Специалисты, пишет РБК, изучили порядка 900 карт.
За два года начисления клиентам выросли на 30%, при этом объем оплаты по картам увеличился в 1,5 раза.
Отмечается, что в прошлом 2020 году банки завершили продолжавшуюся несколько лет "гонку кешбэков" по платежным картам. Они соревновались, кто предложит более выгодный возврат средств за использование карточных платежей.
Сейчас ключевой задачей программ лояльности банков, прогнозируют эксперты, станет удержание существующих клиентов, а не привлечение новых либо повышение транзакционной активности, как это было еще два года назад.