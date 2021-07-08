МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Кредитные организации в России перестали гнаться за тем, чтобы предложить своим клиентам самый высокий кешбэк, пришли к выводу эксперты Frank RG. Число случаев COVID-19 в России выросло на 24 818

Специалисты, пишет РБК, изучили порядка 900 карт.

За два года начисления клиентам выросли на 30%, при этом объем оплаты по картам увеличился в 1,5 раза.

Отмечается, что в прошлом 2020 году банки завершили продолжавшуюся несколько лет "гонку кешбэков" по платежным картам. Они соревновались, кто предложит более выгодный возврат средств за использование карточных платежей.

Сейчас ключевой задачей программ лояльности банков, прогнозируют эксперты, станет удержание существующих клиентов, а не привлечение новых либо повышение транзакционной активности, как это было еще два года назад.