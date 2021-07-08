МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Повышение Банком России ключевой ставки на заседании в июле сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых становится все более вероятным, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Эксперт рассказал, когда Банк России повысит ключевую ставку выше 7%

ЦБ с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трех заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях.

"Повышение ставки на 100 базисных пунктов на ближайшем заседании ЦБ РФ становится все более вероятным", — считает эксперт.

Аналитик объясняет свой прогноз сразу несколькими факторами. Во-первых, инфляция остается высокой, а также появился новый риск ее ускорения, связанный с ослаблением рубля. Накануне Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года, а месячная достигла 0,69%, что является рекордом для июня с 2012 года. По данным Минэкономразвития, на 5 июля инфляция в стране в годовом выражении достигла 6,6%. Центробанк прогнозирует рост ВВП России выше 4%

Во-вторых, указывает Рапохин, риторика ЦБ ужесточилась. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что на июльском заседании регулятор будет рассматривать повышения ставки от 0,25 процентного пункта до сразу на 1 процентный пункт. Таким образом, уже в июле ключевая ставка может вырасти до 6,5% годовых.

"Еще один фактор для решительных действий ЦБ – пересмотр регулятором своих прогнозов по инфляции на предстоящем заседании. Когда Банк России пересматривает прогнозы, он может повысить ставки значительней", — отметил аналитик.