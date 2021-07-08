МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Экспертные группы по выбору изображений на новых бумажных рублях представят совету директоров Банка России по 10-14 объектов для каждой банкноты, заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев. Центробанк рассказал об изображениях на новых купюрах

В 2021-2025 годах Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий, направленный на повышение качества, защищенности и долговечности бумажных денежных знаков. Для этого он собирается поэтапно модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты образца 1997 года при этом остаются законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.

Модернизированные банкноты будут вводиться в оборот поэтапно. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.

"Если мы рассмотрим любую банкноту, то можно заметить, что количество объектов, которое на ней может быть представлено, оно, на самом деле, ограничено. Есть банкноты, на которых представлены один-два объекта, есть банкноты, на которых число таких объектов может увеличиваться до трех-четырех, в крайнем случае, пять, но как правило, это уже такой редкий вариант", — сказал Алексеев журналистам. Россияне отказываются от снятия наличных

"Поэтому для того, чтобы у тех лиц, которые принимают решения, это члены совета директоров Банка России, был хоть какой-нибудь выбор, нам на лицевую сторону и на оборотную сторону нужно представить хотя бы пять-семь объектов, это максимум. Мы сейчас снижаем наш выбор до как раз примерно такого числа – пять-семь объектов на каждую сторону. То есть, если речь пойдет об одной банкноте, это будет, скажем так, в диапазоне от 10 до 14 объектов", — пояснил зампред регулятора.

Список символов, которые могут быть рассмотрены для изображения на остальных банкнотах, будет составлен специальными экспертными группами. В них вошли известные историки, деятели культуры, специалисты в других областях. Окончательные объекты из списка отберет совет директоров Банка России.

Нынешние рублевые купюры образца 1997 года после появления обновленных банкнот еще долго будут оставаться в обороте, возможно даже десятилетия, добавил Михаил Алексеев.

"Это серьезная работа, это не какое-то единовременное мероприятие, когда мы взяли и, как это было раньше, в какие-то сжатые, короткие сроки заменили одни денежные знаки на другие. Мы ничего такого не планируем. Это плавная замена — по мере выбытия банкнот в силу ветхости, износа, загрязнения. Купюры образца 1997 года будут еще долго — мы даже думаем, что, может быть, и десятилетия — находиться в обороте", — сказал он.