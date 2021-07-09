МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Несколько крупнейших российских банков готовятся протестировать выдачу новых карт через устройства самообслуживания взамен устаревших или потерянных, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. О запуске такого пилотного проекта уже объявил Райффайзенбанк, аналогичные планы есть еще у нескольких игроков.

В банке ВТБ сообщили, что сейчас фокусируются на выдаче цифровых карт без физических носителей, включая и перевыпускаемые карты: к 2023 году планируется увеличить долю выпускаемых цифровых карт до 40% от общего объема эмиссии. Однако банк также рассматривает возможность организовать процесс выдачи физических карт с использованием устройств самообслуживания. Эксперты увидели завершение "гонки кешбэков" по картам

"В этом году мы планируем выбрать технологию, которая будет удобной и эффективной как для клиента, так и для банка. Пилотный проект намечен уже на эту осень. Операции в картоматах будут проводиться только для тех, кто уже является клиентом банка, путем авторизации по PIN-коду или через дистанционные каналы. Все риски мы будем оценивать, в том числе, с учетом реализации данной технологии другими участниками рынка", — отмечают в ВТБ.

О запуске подобного проекта уже объявил другой крупный игрок – Райффайзенбанк: "пластик" не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения. Планируется, что пилотный проект продлится до конца октября. На время пилота через картомат можно будет только перевыпустить карту в том случае, если срок действия предыдущей подходит к концу.

Рассматривает возможность тестирования подобного устройства и банк "Дом.РФ". По словам директора розничных продуктов банка Евгения Шитикова, для обеспечения безопасности необходимо будет предусмотреть надежную верификацию клиента и фиксацию факта получения карты конкретным клиентом.

В Московском кредитном банке сообщили, что обслуживают клиентскую сеть через отделения и курьерские сервисы в должном объеме. Вместе с тем там считают, что картоматы могут стать актуальными в текущей пандемийной повестке. "Глобально мы не видим рисков в данной технологии. Речь идет именно о перевыпуске карт действующим клиентам, которые ранее прошли полную идентификацию. Банковскую карту перед началом использования необходимо активировать, а сделать это клиент может только с помощью личного телефона", — пояснили в МКБ.

У других крупных участников рынка планов по запуску картоматов нет – так ответили в банках "Зенит", "Ренессанс Кредит", а "Абсолют банк" и крымский РНКБ при этом подчеркнули, что планируют расширять возможности использования виртуальных карт.