МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Народный банк Китая снизит норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 15 июля, говорится в заявлении на сайте регулятора. Китай хочет войны с Западом за небо

Отмечается, что решение принято для "поддержки развития реального сектора экономики и содействия устойчивому снижению совокупных затрат на финансирование". Регулятор полагает, что принятая мера позволит высвободить долгосрочное финансирование в объеме около 1 триллиона юаней (154,19 миллиарда долларов)".

"После этого снижения средневзвешенный коэффициент резервирования финансовых учреждений составит 8,9%", — говорится в сообщении. При этом решение по сокращению ставки не коснется финансовых учреждений, которые внедрили норму резервирования в размере 5%.

Регулятор отмечает продолжающийся рост цен на некоторые товары, и пишет, что некоторые малые и микропредприятия столкнулись с трудностями в работе, такими как рост издержек.

В этой связи Народный банк Китая собирается продолжать проводить разумную денежно-кредитную политику, придерживаться принципа стабильности, поддерживать достаточную ликвидность, денежную массу.