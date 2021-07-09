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Центробанк Китая снизил норму резервирования для банков
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Народный банк Китая снизит норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 15 июля, говорится в заявлении на сайте регулятора. Отмечается, что решение принято для... ПРАЙМ, 09.07.2021
нормы резервирования, китай, банки, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Народный банк Китая снизит норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 15 июля, говорится в заявлении на сайте регулятора.
Отмечается, что решение принято для "поддержки развития реального сектора экономики и содействия устойчивому снижению совокупных затрат на финансирование". Регулятор полагает, что принятая мера позволит высвободить долгосрочное финансирование в объеме около 1 триллиона юаней (154,19 миллиарда долларов)".
"После этого снижения средневзвешенный коэффициент резервирования финансовых учреждений составит 8,9%", — говорится в сообщении. При этом решение по сокращению ставки не коснется финансовых учреждений, которые внедрили норму резервирования в размере 5%.
Регулятор отмечает продолжающийся рост цен на некоторые товары, и пишет, что некоторые малые и микропредприятия столкнулись с трудностями в работе, такими как рост издержек.
В этой связи Народный банк Китая собирается продолжать проводить разумную денежно-кредитную политику, придерживаться принципа стабильности, поддерживать достаточную ликвидность, денежную массу.