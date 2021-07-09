МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Доходы Сбербанка от дивидендов, полученных от вложений в акции, за первое полугодие 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза – на 13,3 миллиарда рублей – до 26 миллиардов рублей, следует из отчетности банка по РСБУ. Сбербанк удвоил выдачу ипотеки

Основной вклад в этот рост внесли дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов: за первое полугодие 2021 года эти доходы составили 11,1 миллиарда рублей против 1,1 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В состав зарубежной сети группы Сбербанк входят дочерние банки, филиалы и представительства в 18 странах мира, в числе которых — Казахстан, Белоруссия и Украина.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии текущего года выросла на 76,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 594,8 миллиарда рублей.