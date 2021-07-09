2021-07-09T14:39:30+03:00
2021-07-09T14:39:30+03:00
2021-07-09T14:39:30+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210709/834157499.html
Сбербанк за первое полугодие удвоил доходы от вложений в акции
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доходы Сбербанка от дивидендов, полученных от вложений в акции, за первое полугодие 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза – на... ПРАЙМ, 09.07.2021
акции, вложения, сбербанк, новости, финансы, рынки, банки, акции
https://1prime.ru/images/83279/62/832796242.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83279/62/832796242.jpg
https://1prime.ru/images/83279/62/832796241.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83279/62/832796241.jpg
https://1prime.ru/images/83279/62/832796229.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83279/62/832796229.jpg
https://1prime.ru/banks/20210708/834146393.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Доходы Сбербанка от дивидендов, полученных от вложений в акции, за первое полугодие 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза – на 13,3 миллиарда рублей – до 26 миллиардов рублей, следует из отчетности банка по РСБУ.
Основной вклад в этот рост внесли дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов: за первое полугодие 2021 года эти доходы составили 11,1 миллиарда рублей против 1,1 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В состав зарубежной сети группы Сбербанк входят дочерние банки, филиалы и представительства в 18 странах мира, в числе которых — Казахстан, Белоруссия и Украина.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии текущего года выросла на 76,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 594,8 миллиарда рублей.