МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Сбербанка, получившему права требования от банка "Интеза", российского подразделения итальянской группы Intesa Sanpaolo, о взыскании более 626 миллионов рублей с АО "Евроцемент груп". Сбербанк за первое полугодие удвоил доходы от вложений в акции

Как следует из опубликованного определения суда, производство прекращено в связи с отказом истца от иска. Изначально иск к крупнейшему российскому производителю цемента, принадлежавшему тогда бизнесмену Филарету Гальчеву, был подан в августе 2020 года "дочкой" итальянского банка. В апреле суд произвел процессуальную замену истца на основании договора уступки прав требований.

Ранее суд отказал "Интезе" в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущественного комплекса подмосковного предприятия АО "Песковский комбинат строительных материалов", входящего в группу "Евроцемент" и привлеченного к делу в статусе третьего лица. Кроме недвижимого имущества комбината – земельных участков, цехов, складов, газопроводов и других объектов инфраструктуры, в том числе заложенных банку в обеспечение кредита, банк хотел арестовать порядка 20 транспортных средств.

"Евроцемент груп" входит в десятку крупнейших мировых цементных компаний, объединяет 19 цементных заводов в СНГ, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность предприятий холдинга составляет более 60 миллионов тонн цемента и более 11 миллионов кубометров бетона в год.

Сбербанк в 2020 году за долги получил полный контроль над "Евроцементом". В феврале он сообщил, что приступает к публичному выбору покупателя актива. В контур сделки вошли требования Сбербанка к ГК "Евроцемент" по кредитным и иным соглашениям, 100% акций GFI Investments Limited (головной компании группы), 4% акций Eurocement Holding AG и требования, переданные по договорам цессии от ООО "Сбербанк Инвестиции" к GFI.

В апреле крупнейший российский банк объявил о завершении выбора покупателя. Им стала компания "Михайловский комбинат строительных материалов". "Сбер" сообщал, что удовлетворен ходом и результатом запроса предложений – итоговая цена превысила внутренние целевые ориентиры банка по этому проекту, но сумму банк не называл. По данным РБК, цена сделки составила 161 миллиарда рублей, а покупатель входит в холдинг "Смиком", который раньше назывался "Базэлцемент" и входил в "Базэл" Олега Дерипаски.