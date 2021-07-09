2021-07-09T17:49:04+03:00
2021-07-09T17:49:04+03:00
2021-07-09T17:49:04+03:00
2021
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Совет директоров Газпромбанка вновь возглавил Миллер
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Совет директоров Газпромбанка переизбрал своим председателем главу "Газпрома" Алексея Миллера, сообщает банк. "Содержание решения, принятого советом директоров Банка ГПБ... ПРАЙМ, 09.07.2021
алексей миллер, газпромбанк, новости, финансы, банки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Совет директоров Газпромбанка переизбрал своим председателем главу "Газпрома" Алексея Миллера, сообщает банк.
"Содержание решения, принятого советом директоров Банка ГПБ (АО):…Избрать председателем совета директоров "Газпромбанк" (акционерное общество) Миллера Алексея Борисовича", — говорится в сообщении.
Миллер с 2001 года занимает пост председателя правления "Газпрома".