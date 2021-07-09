МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Совет директоров Газпромбанка переизбрал своим председателем главу "Газпрома" Алексея Миллера, сообщает банк.

Стенд компании "Газпром"

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли на 57,7%

"Содержание решения, принятого советом директоров Банка ГПБ (АО):…Избрать председателем совета директоров "Газпромбанк" (акционерное общество) Миллера Алексея Борисовича", — говорится в сообщении.

Миллер с 2001 года занимает пост председателя правления "Газпрома".