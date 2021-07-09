2021-07-09T19:10:25+03:00
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2021
https://1prime.ru/banks/20210709/834160155.html
Сбербанк допустил вероятность масштабной кибератаки на Россию
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Сбербанк считает, что в России возможны такие крупные кибератаки, как в США, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе международного онлайн-тренинга по... ПРАЙМ, 09.07.2021
кибербезопасность, сбербанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сбербанк считает, что в России возможны такие крупные кибератаки, как в США, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.
В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные — атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США.
"Я думаю, что такие варианты в России возможны. Поэтому мы и тренируемся, чтобы вместе уметь противостоять подобного рода угрозам, какие видел практически весь мир, которые произошли, в частности на территории Соединенных Штатов", — ответил Кузнецов на вопрос, возможны ли в РФ такие атаки, как в США.