МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сбербанк считает, что в России возможны такие крупные кибератаки, как в США, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon. Сбербанк отказался от иска к "Евроцементу"

В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные — атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США.

"Я думаю, что такие варианты в России возможны. Поэтому мы и тренируемся, чтобы вместе уметь противостоять подобного рода угрозам, какие видел практически весь мир, которые произошли, в частности на территории Соединенных Штатов", — ответил Кузнецов на вопрос, возможны ли в РФ такие атаки, как в США.