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Эксперт перечислил риски сдачи в аренду купленного в ипотеку жилья
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Россиян, не согласовавших арендную сдачу купленного в ипотеку жилья, может ждать расторжение кредитного договора, заметил партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе... ПРАЙМ, 10.07.2021
россия, недвижимость, ипотека, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россиян, не согласовавших арендную сдачу купленного в ипотеку жилья, может ждать расторжение кредитного договора, заметил партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе в разговоре с "Российской газетой".
Такой риск имеет место в случае, если заемщик накопил крупную сумму долга, в таком случае несогласованная сдача квартиры может послужить дополнительным основанием для расторжения договора, отмечает эксперт.
При отсутствии трудностей с выплатами проблем от аренды возникнуть скорее всего не должно, однако существуют и другие риски несогласованной сдачи квартиры в аренду, например, условия страховки могут считаться нарушенными в случае чрезвычайных происшествий.