МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россиян, не согласовавших арендную сдачу купленного в ипотеку жилья, может ждать расторжение кредитного договора, заметил партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе в разговоре с "Российской газетой". Компания Безоса не признает полет Virgin Galactic космическим

Такой риск имеет место в случае, если заемщик накопил крупную сумму долга, в таком случае несогласованная сдача квартиры может послужить дополнительным основанием для расторжения договора, отмечает эксперт.

При отсутствии трудностей с выплатами проблем от аренды возникнуть скорее всего не должно, однако существуют и другие риски несогласованной сдачи квартиры в аренду, например, условия страховки могут считаться нарушенными в случае чрезвычайных происшествий.