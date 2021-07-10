МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и АО "Дом.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам на строительство жилого дома на сельских территориях, сообщается на сайте кабмина. Кабмин выделил регионам два миллиарда рублей на сельскую ипотеку

"О выделении из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в 2021 году для предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "Дом.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам РФ на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)… Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании одобрили предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию проектов комплексного развития и благоустройства сельских территорий, а также мероприятий по развитию их транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит повысить уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, а также улучшить жилищные условия проживающих на них граждан.