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Клиенты Сбербанка смогут совершать переводы за рубеж на карты стран СНГ
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Мобильное приложение и онлайн-портал Сбербанка теперь позволяют всем клиентам совершать денежные переводы за границу на карты платежных систем стран СНГ, пишут "Известия",... ПРАЙМ, 13.07.2021
mastercard, снг, visa, сбербанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мобильное приложение и онлайн-портал Сбербанка теперь позволяют всем клиентам совершать денежные переводы за границу на карты платежных систем стран СНГ, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу банка.
Банк разработал технологию денежных переводов на карты платежной системы Таджикистана "Корти Милли", платежную систему Кыргызстана "Элкарт" и систему Белоруссии "Белкарт", сообщило издание.
"Технологическая возможность таких переводов реализована на базе технического решения НСПК (оператора платёжной системы «Мир») и реализации межсистемной интеграции ПС «Мир» с национальными платёжными системами стран ЕАЭС", — отметили в пресс-службе Сбербанка.
Перевод на карты "Элкарт" и "Белкарт" можно осуществить с с любой дебетовой карты Сбербанка, которая открыта в рублях, рассказало издание.
"Максимальная сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей, но в сутки можно перевести до 300 000 рублей", — отметили в кредитной организации.