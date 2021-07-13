МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мобильное приложение и онлайн-портал Сбербанка теперь позволяют всем клиентам совершать денежные переводы за границу на карты платежных систем стран СНГ, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу банка. Майнеры биткоина возобновляют накопление криптовалюты

Банк разработал технологию денежных переводов на карты платежной системы Таджикистана "Корти Милли", платежную систему Кыргызстана "Элкарт" и систему Белоруссии "Белкарт", сообщило издание.

"Технологическая возможность таких переводов реализована на базе технического решения НСПК (оператора платёжной системы «Мир») и реализации межсистемной интеграции ПС «Мир» с национальными платёжными системами стран ЕАЭС", — отметили в пресс-службе Сбербанка.

Перевод на карты "Элкарт" и "Белкарт" можно осуществить с с любой дебетовой карты Сбербанка, которая открыта в рублях, рассказало издание. Эксперты ждут скорый бум российского автокредитования

"Максимальная сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей, но в сутки можно перевести до 300 000 рублей", — отметили в кредитной организации.