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"ЮMoney" возобновила работу с зарубежными компаниями
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В пресс-службе компании "ЮMoney" заявили изданию "Известия" о возобновлении работы с зарубежными компаниями. "По итогам консультаций с регулятором снятие временных ограничений... ПРАЙМ, 13.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В пресс-службе компании "ЮMoney" заявили изданию "Известия" о возобновлении работы с зарубежными компаниями.
"По итогам консультаций с регулятором снятие временных ограничений происходило постепенно. В марте и июне была возобновлена работа с отдельными иностранными компаниями. Благодаря конструктивному диалогу с ЦБ ограничения не оказали существенного влияния на наш бизнес", — сказали в "ЮMoney".
В январе 2021 года Банк России запретил сервису электронных платежей работать с компаниями-нерезидентами на шесть месяцев. При этом в иностранных интернет-магазинах у клиентов "ЮMoney" осталась возможность оплачивать покупки картами сервиса.
5 марта Центробанк разрешил "ЮMoney" платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами, рассказало отечественное издание. В список этих иностранных фирм вошли сервис Steam, компании Google, Booking.com и другие.
Сервис Qiwi, как и "ЮMoney" был обязан по решению ЦБ России остановить операции с некоторыми иностранными компаниями в конце 2020 года. Это привело к падению котировок Qiwi до 20%, пояснило издание.