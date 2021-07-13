МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В пресс-службе компании "ЮMoney" заявили изданию "Известия" о возобновлении работы с зарубежными компаниями. "Пузырь лопнул". Что подешевеет к концу лета

"По итогам консультаций с регулятором снятие временных ограничений происходило постепенно. В марте и июне была возобновлена работа с отдельными иностранными компаниями. Благодаря конструктивному диалогу с ЦБ ограничения не оказали существенного влияния на наш бизнес", — сказали в "ЮMoney".

В январе 2021 года Банк России запретил сервису электронных платежей работать с компаниями-нерезидентами на шесть месяцев. При этом в иностранных интернет-магазинах у клиентов "ЮMoney" осталась возможность оплачивать покупки картами сервиса.

5 марта Центробанк разрешил "ЮMoney" платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами, рассказало отечественное издание. В список этих иностранных фирм вошли сервис Steam, компании Google, Booking.com и другие. Российских водителей начали штрафовать за непристегнутый ремень

Сервис Qiwi, как и "ЮMoney" был обязан по решению ЦБ России остановить операции с некоторыми иностранными компаниями в конце 2020 года. Это привело к падению котировок Qiwi до 20%, пояснило издание.