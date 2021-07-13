МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ опубликовал указание с предложениями изменить порядок формирования банками резервов — это должно позволить им более точно настроить оценки рисков, которые они принимают на себя при кредитовании, говорится в сообщении регулятора.

Согласно предлагаемым изменениям, планируется увеличить до пяти лет инвестиционный период для кредитов на реализацию инвестиционных проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений в российскую экономику при соблюдении определенных условий. В течение этого периода при отсутствии платежей по ссуде или их незначительном объеме резерв на возможные потери может не формироваться (ранее этот срок составлял два года). Российские банки в июне выдали рекордное количество кредитов наличными

Кроме того, устанавливаются требования к классификации ссуд регионам и муниципальным образованиям в зависимости от уровня их долговой устойчивости, которая определяется в соответствии с Бюджетным кодексом.

Так, ссуды российским субъектам со средним уровнем долговой устойчивости классифицируются не выше чем в третью категорию качества, регионам с низким уровнем — не выше чем в четвертую категорию качества. Ранее ссуды регионам и муниципальным образованиям оценивались на общих основаниях, исходя из оценки финансового положения и качества обслуживания долга.