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Чистая прибыль JPMorgan в первом полугодии выросла почти в 3,5 раза
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Чистая прибыль американского JPMorgan Chase & Co., одного из крупнейших инвестбанков мира, в первом полугодии 2021 года выросла почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным... ПРАЙМ, 13.07.2021
чистая прибыль, jp morgan, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского JPMorgan Chase & Co., одного из крупнейших инвестбанков мира, в первом полугодии 2021 года выросла почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,248 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка.
Разводненная прибыль на акцию за полугодие составила 8,28 доллара против 2,17 доллара годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 2% — до 62,745 миллиарда долларов.