МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского JPMorgan Chase & Co., одного из крупнейших инвестбанков мира, в первом полугодии 2021 года выросла почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,248 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка. Банк России уточнит порядок формирования резервов

Разводненная прибыль на акцию за полугодие составила 8,28 доллара против 2,17 доллара годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 2% — до 62,745 миллиарда долларов.