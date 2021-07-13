МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" собирается принять участие в торгах по покупке торгово-развлекательного центра "Ривьера" в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. Комплекс на Автозаводской улице продадут в конце августа в рамках процедуры банкротства ООО "Ривьера", владеющего торговым центром, следует из сообщения арбитражного управляющего компании. Россиянам пообещали рост заработной платы в этом году

Напомним, что "Ривьера" входит в топ-15 крупнейших по площади торговых комплексов столицы, это самый большой торговый центр на Третьем транспортном кольце. Комплекс общей площадью 274 тысяч квадратных метров (cдаваемая площадь — 100 тысяч квадратных метров) с правами аренды на землю под ним, внутренним оборудованием, мебелью и прочим имуществом оценен в 9,965 миллиардов рублей.

В 2018 году этот торговый центр покупал у структур акционера и президента группы ПИК Сергея Гордеева KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши, и тогда комплекс оценивали в 15-20 миллиардов рублей. Сделку называли крупнейшей на рынке торговой недвижимости за тот год. Вместе с комплексом фонду перешли и кредитные обязательства "Ривьеры", и уже в 2019 году началось ее банкротство.

Как сообщает РБК, торги пройдут на повышение. Даже при продаже по стартовой цене это будет крупнейшая инвестиционная сделка на рынке коммерческой недвижимости с начала пандемии, отмечают в консалтинговой компании CBRE. Среди крупных сделок, закрывшихся за последний год, — продажа гостиниц "Пекин" банком ВТБ, продажа бывшего здания Минпромторга в Китайгородском проезде, покупка универмага "Цветной" инвестгруппой Bonum Capital, логопарка "Север-4" компанией PLT. Все эти сделки оцениваются менее чем в 5 миллиардов рублей. Также прошлым летом фонд Сбербанка купил индустриальный парк "PNK парк Вешки", стоимость которого оценивалась в 9 миллиардов рублей.

На данный момент торговый центр находится в залоге у "Траста", банкротящаяся компания задолжала банку почти 43 миллиарда рублей, из которых 20 миллиардов рублей обеспечены залогом имущества. После продажи залог будет снят, пояснил арбитражный управляющий компании Василий Семенов. При продаже банк получит 97% вырученных средств, следует из документации торгов. Банк "Траст" продает свой пакет акции ВТБ

Если объект перейдет на баланс банка, профильная команда банка займется развитием торгового центра, пояснили в пресс-службе "Траста". Ранее президент-предправления банка Александр Соколов заявлял, что "Траст" планирует "изъятие залогового обеспечения" для того, чтобы провести перезагрузку комплекса, повысить его операционный доход, а затем продать.