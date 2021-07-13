МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2021 года выросла в 9,1 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 12,058 миллиарда долларов, следует из отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 33,64 доллара против 3,66 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период составила 33,092 миллиарда долларов, увеличившись в 1,5 раза.

По итогам второго квартала чистая прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 27 раз в годовом выражении и составила 5,347 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 15,02 доллара против 0,53 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 9,96 доллара на акцию. Выручка банка составила 15,388 миллиарда долларов (рост на 16%). Аналитики ждали показателя на уровне 12,04 миллиарда долларов.

"Увеличение (выручки — ред.) по сравнению со вторым кварталом 2020 года отражает значительно более высокую выручку в подразделениях по управлению активами, инвестиционного банкинга и потребительского банкинга, что частично компенсируется значительным снижением выручки в работе на мировых финансовых рынках", — отмечается в сообщении. Чистая прибыль JPMorgan в первом полугодии выросла почти в 3,5 раза

На предварительных торгах в США акции банка дорожают на 0,6%.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.