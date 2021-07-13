МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Банк России решил упростить выход российских эмитентов на зарубежные рынки и опубликовал проект указания с предложением отменить лимит на долю акций российских компаний, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами РФ, говорится в сообщении регулятора. Банк "Траст" хочет купить один из крупнейших в Москве торговых центров

"Проект разработан в целях отмены норматива количества акций и конвертируемых в акции ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых предполагаются за пределами РФ (отменяется требование о том, что за пределами Российской Федерации может быть приобретено не более 50% от общего количества акций, предлагаемых к размещению или к приобретению акций выпуска (дополнительного выпуска), а также отменяется максимальная доля акций российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых предполагаются за пределами Российской Федерации)", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Сейчас действуют два ограничения на размещение и обращение акций российских эмитентов на иностранных площадках: их общее число не должно превышать 25% от всего объема акций одного типа, при этом за рубежом может торговаться не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Такие лимиты вводились, в том числе чтобы снизить отток торговой активности с российского на иностранные рынки, напомнил регулятор.

Предложения и замечания по проекту принимаются с 13 июля по 26 июля 2021 года. Планируется, что проект вступит в силу во втором полугодии 2021 года.