МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Банк России до конца текущего года повысит ключевую ставку до 6,5%, на ближайшем июльском заседании — на 50 базисных пунктов, считает партнер Matrix Capital Павел Теплухин.

ЦБ РФ с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трех заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года.

"Я думаю, что ближайшие перспективы относительно снижения индекса потребительских цен пока не просматриваются. Конечно, будет сезонный фактор, связанный с низкими ценами на овощи и фрукты, которые входят в индекс потребительских цен. Но если мы уберем сезонность, то индекс потребительских цен высокий и пока с этим трудно бороться", — сообщил журналистам Теплухин.

"В связи с этим Центральный банк принимает превентивные меры, с тем чтобы не давать раскрутиться спирали инфляции. Растет вероятность того, что этот год мы закончим с процентной ставкой Центрального банка на уровне 6,5%, что является довольно высоким показателем, который мы не видели несколько лет", — добавил эксперт. Банк России упростит выход российских компаний на зарубежные рынки

По его мнению, на ближайшем июльском заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет повышена. "Вопрос — насколько. Еще месяц назад мы думали, что июльское заседание будет пропущено в смысле повышения ставки. Теперь речь идет, что, скорее всего, будет повышение. Я считаю, если целью Центрального банка является борьба с инфляцией, то повышение на полпроцента было бы разумной мерой", — заключил он.