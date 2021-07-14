МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники получают доступ к банковским данным, используя голосовой помощник, пишут "Известия". Эксперт объяснил, можно ли разбогатеть, получив внезапный крупный выигрыш

Напомним, что в 2020 году Банк России уведомил кредитные организации о возниковении такой угрозы для клиентов.

Российское издание рассказало о проблеме, связанной с голосовым помощником, который использует один из банков. Голосовой помощник при обращении по номеру телефона предоставляет неустановленному лицу без подтверждения личности конфиденциальную финансовую информацию клиента банка: остаток на карте и последние четыре цифры номера карты.

Другие банки разработали иные механизмы, с помощью которых клиент может узнать необходимую информацию.

Так, обладателю карты Росбанка нужно позвонить со своего номера телефона, и ввести часть номера карты после прохождения по звуковому меню. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

Если клиент "Тинькофф" хочет узнать остаток на карте, ему потребуется пройти дополнительную идентификацию, например, банк проверит голос клиента или попросит ответить на вопросы.