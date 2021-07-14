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2021-07-14T03:39:45+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210714/834190945.html
Мошенники узнают данные о счетах в банках через голосовых помощников
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Злоумышленники получают доступ к банковским данным, используя голосовой помощник, пишут "Известия". Напомним, что в 2020 году Банк России уведомил кредитные организации о... ПРАЙМ, 14.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники получают доступ к банковским данным, используя голосовой помощник, пишут "Известия".
Напомним, что в 2020 году Банк России уведомил кредитные организации о возниковении такой угрозы для клиентов.
Российское издание рассказало о проблеме, связанной с голосовым помощником, который использует один из банков. Голосовой помощник при обращении по номеру телефона предоставляет неустановленному лицу без подтверждения личности конфиденциальную финансовую информацию клиента банка: остаток на карте и последние четыре цифры номера карты.
Другие банки разработали иные механизмы, с помощью которых клиент может узнать необходимую информацию.
Так, обладателю карты Росбанка нужно позвонить со своего номера телефона, и ввести часть номера карты после прохождения по звуковому меню.
Если клиент "Тинькофф" хочет узнать остаток на карте, ему потребуется пройти дополнительную идентификацию, например, банк проверит голос клиента или попросит ответить на вопросы.