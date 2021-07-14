МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2021 года выросла в годовом выражении в 2,4 раза и составила 16,524 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут

Разводненная прибыль на акцию составила 1,9 доллара против 0,77 доллара в первом полугодии 2020 года. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 44,287 миллиарда долларов, сократившись на 1,8% в годовом выражении.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила во втором квартале 8,964 миллиарда долларов, что в 2,7 раза выше показателя отчетного периода в прошлом году. Разводненная прибыль на акцию составила 1,03 доллара против 0,37 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 21,466 миллиарда долларов, что на 3,8% ниже показателя годичной давности. Аналитики ждали выручку на отметке 21,87 миллиарда долларов.

"Несмотря на сохраняющуюся сложность в виде низких процентных ставок, диверсификация и лидирующие позиции восьми наших направлений бизнеса позволили нам извлечь выгоду из более быстрого восстановления экономики в отчетном квартале", — приводятся в релизе слова финансового директора банка Пола Донофрио (Paul Donofrio).

Акции банка на предварительных торгах в США снижаются в цене на 2,03%, до 39,05 доллара.

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.