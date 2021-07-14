АНКАРА, 14 июл — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение не менять учётную ставку, которая составляет 19%, сообщает регулятор. Эксперт дал прогноз по ключевой ставке до конца года

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение оставить без изменения учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) на уровне 19%", — говорится в сообщении.

Учетная ставка остается на уровне 19% с 18 марта текущего года, когда она была повышена с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган после этого решения отпривил главу Центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.