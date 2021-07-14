2021-07-14T14:37:44+03:00
2021-07-14T14:37:44+03:00
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2021
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Центробанк Турции вновь оставил учетную ставку без изменений
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Центробанк Турции принял в четверг решение не менять учётную ставку, которая составляет 19%, сообщает регулятор. "Совет по денежно-кредитной политике принял решение оставить без... ПРАЙМ, 14.07.2021
учетная ставка, центробанк турции, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 14 июл — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение не менять учётную ставку, которая составляет 19%, сообщает регулятор.
"Совет по денежно-кредитной политике принял решение оставить без изменения учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) на уровне 19%", — говорится в сообщении.
Учетная ставка остается на уровне 19% с 18 марта текущего года, когда она была повышена с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган после этого решения отпривил главу Центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.