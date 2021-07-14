МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Утечки конфиденциальной информации происходили в российских банках в 2020 году чаще по неосторожности, чем по злому умыслу, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Ростелеком-Солар". В Кремле назвали неприемлемыми любые проявления киберпреступности

"По мнению участников исследования, утечки в банках в 2020 году чаще случались по неосторожности, чем по злому умыслу. Об умышленных утечках в чистом виде заявили только 20% респондентов. Тридцать процентов опрошенных убеждены в том, что утечки носят случайный характер", — говорится в сообщении пресс-службы компании по результатам исследования.

По случайности, как отмечает компания, конфиденциальная информация могла попасть в открытый доступ в результате "необдуманной отправки данных третьим лицам или публикации служебной информации в таких открытых источниках, как социальные сети или мессенджер".

Чаще всего, как показывает исследование, в финансовых организациях данные "утекают" через шесть каналов — через интернет (внешние облачные хранилища, почта и так далее), мессенджеры, корпоративную электронную почту, при использовании съемных носителей информации, при печати на принтере и через специализированные внутренние системы организации. Россиянам напомнили, какую информацию нельзя раскрывать в мессенджерах

Ситуация с утечками данных в 2020 году, как добавляет компания, еще более осложнилась в связи с массовым переходом сотрудников финансовых организаций на удаленный режим работы: увеличение объема утечек информации в связи с этим отметили большинство участников опроса (80% респондентов).

В опросе, который проходил с марта по июнь 2021 года, принимали участие более 100 специалистов в сфере информационной безопасности из финансовых организаций.