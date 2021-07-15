МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России 15 июля аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" на осуществление брокерской и дилерской деятельности, говорится в сообщении регулятора. Банк России заметил переориентацию инвесторов на российские акции

ЦБ уточняет, что лицензии аннулированы на основании заявлений самой компании об отказе от лицензий.

"Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" является одним из основных операционных подразделений Credit Suisse в России по торговле ценными бумагами. Также у швейцарской финансовой финансовой группы в России есть дочерний банк — "Банк Кредит Свисс (Москва)", занимавший, по данным РИА Рейтинг, на 1 июня 106-е место в российской банковской системе с активами 40,1 миллиарда рублей.

В отчете "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" за первый квартал указано, что компания рассматривает возможность перевода части своих операций на "Банк Кредит Свисс (Москва)". "После реализации стратегического плана группы "Кредит Свисс" по реструктуризации операций в России в 2021 году торговая деятельность компании и объем сделок могут быть значительно сокращены в течение 2021 года", — говорится в документе.

У "Банка Кредит Свисс (Москва)" есть генеральная банковская лицензия, а также лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.