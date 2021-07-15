МИНСК, 15 июл — ПРАЙМ. Ставка рефинансирования в Белоруссии с 21 июля повышается до 9,25% с 8,5% годовых, сообщила в четверг пресс-служба Национального банка (ЦБ) республики. Россия и Белоруссия выработают общий план противодействия санкциям

Ставка в 8,5% начала действовать в Белоруссии с 21 апреля, до этого она составляла 7,75%.

"С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт — 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт — 8,25% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь 15 июля 2021 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Там отмечается, что, как и ожидалось, во II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем, как указали в ЦБ, интенсивность инфляционных процессов повысилась, что "главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном". "Рост цен на мировых рынках товаров — в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия — усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов", — пояснили в пресс-службе. Россия не будет повышать цену на газ для Белоруссии

По данным Нацбанка, дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в республике, стали "повышенные инфляционные ожидания экономических агентов". С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов, по итогам июня этого года потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении, говорится в сообщении.

В Нацбанке также обратили внимание, что в ближайшей перспективе в мировой экономике инфляционный фон сохранится повышенным, но ожидается, что инфляция в странах — торговых партнерах Белоруссии будет постепенно замедляться. "В частности, согласно прогнозам Банка России, постепенная нормализация денежно-кредитной политики, в том числе уже принятые решения относительно повышения ключевой ставки, позволят снизить интенсивность инфляционных процессов в Российской Федерации и замедлить рост потребительских цен до целевого уровня во второй половине 2022 года", — говорится в сообщении.

Однако в нем отмечается, что сохраняющаяся высокая инфляция в странах-торговых партнерах наряду со "значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики", сроков начала и скорости нормализации денежно-кредитных политик в развитых странах, а также увеличившимся отклонением инфляции в Белоруссии от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране.

"В последующем правление Национального банка при принятии решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, учитывая весь комплекс внешних и внутренних условий, влияющих на фактическую и ожидаемую инфляцию и ее отклонение от целевого ориентира, а также оценку инфляционных рисков", — заверили в ведомстве.