МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) в очередной раз сохранил учётную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам июльского заседания. В России разработают план по снижению выбросов парниковых газов

При этом восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку, на уровне минус 0,1%, в январе 2016 года.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Регулятор также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца будущего марта. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил ЦБ.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен. Эксперт предупредил о резком росте цен на бытовую технику

Центробанк Японии также вновь объявил, что будет внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и без колебаний примет дополнительные меры смягчения кредитно-денежной политики в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает, что сохранит ставку на нынешнем или более низком уровне.

Также регулятор понизил прогноз по росту ВВП страны в текущем финансовом году до 3,8%, в апреле ожидался рост на 4%.



